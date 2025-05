Grand-Couronne, près de Rouen : une conductrice blessée dans le renversement de son poids lourd sur un giratoire

À leur arrivée, les secours ont trouvé la conductrice, une femme de 54 ans, toujours à bord et en état de choc. Une reconnaissance a été immédiatement engagée, suivie du balisage des lieux et de la prise en charge de la victime.



L’intervention a mobilisé 13 sapeurs-pompiers avec 4 engins. Une lance à incendie a été mise en place en protection, en attendant le dépotage des réservoirs de carburant et la récupération du chargement. Le relevage du poids lourd devait suivre ces opérations délicates.



La victime, en état d’urgence relative, a été transportée au centre hospitalier des Feugrais près d’Elbeuf. L’intervention des secours était toujours en cours à 13h35