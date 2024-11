Gare d’Évreux : le voyageur alcoolisé menace de mort des contrôleurs et fait le salut nazi

Alertée, la police municipale a dépêché une patrouille sur place, alors que l’individu était toujours dans le train retenu en gare d’Évreux. À leur vue, il a entonné des chants nazis et fait le salut hitlérien, puis les a insultés.



Le mis en cause a finalement été interpellé par la police nationale et placé en garde à vue. Il avait 2,16 grammes d’alcool dans le sang.