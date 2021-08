Fusillade ce soir à Saint-Étienne-du-Rouvray : deux hommes grièvement blessés par balles

Sur place, les sapeurs-pompiers ont dénombré deux victimes blessées par arme à feu. Il s’agit de deux hommes âgés 38 et 46 ans. Trois impacts de balles ont été relevées sur le plus jeune qui a été transporté, en urgence absolue, au CHU de Rouen. Le deuxième homme a été grièvement blessé, par balle également au niveau du bassin. Il a été transporté au CHU, après avoir été médicalisé par le SMUR d’Elbeuf.



Dans le mouvement de panique qu’a engendré cette fusillade, une femme de 30 ans, enceinte de 5 mois, a été bousculée et blessée légèrement. Elle a été prise en charge et conduite pour des examens de contrôle vers le CHU de Rouen également.