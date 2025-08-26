Connectez-vous S'inscrire

Fumée et odeur de brûlé : incendie maîtrisé dans un immeuble de trois étages à Oissel


Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mardi en début d’après-midi pour un départ de feu signalé dans un immeuble collectif de la Petite Rue de Rouen à Oissel. L’incendie a été rapidement circonscrit et n’a fait aucune victime.



Mardi 26 Août 2025 - 14:29



Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins - Illustration Adobe Stock
L’alerte a été donnée à 12h50 pour un feu dans un immeuble de trois étages, situé Petite Rue de Rouen à Oissel. À leur arrivée, les secours ont constaté la présence de fumée et une forte odeur de brûlé au niveau d’un appartement situé au 2ᵉ étage. Le détecteur autonome de fumée (DAF) s’était déclenché.

Pas d'évacuations

L’opération a nécessité la mobilisation de six engins et seize sapeurs-pompiers, appuyés par la police. Après une reconnaissance des lieux, les pompiers ont procédé à l’extinction du sinistre à l’aide d’une lance à incendie, puis à la ventilation de l’appartement pour dissiper la fumée.

L’intervention s’est achevée sans qu’aucune victime ne soit signalée. L’action des secours a permis de contenir le feu et n’a pas nécessité d’évacuation générale de l’immeuble.





Mots clés : enquête, faits divers, incendie, Oissel, police, pompiers, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Contact

L'info en continu

Fumée et odeur de brûlé : incendie maîtrisé dans un immeuble de trois étages à Oissel

26/08/2025

Collision entre deux voitures en Seine-Maritime : deux femmes transportées au CHU de Rouen

26/08/2025

Rouen : un jeune homme se blesse en escaladant la grille du donjon pour récupérer son téléphone

26/08/2025

A Rouen, la motocross roulait dangereusement sur les trottoirs : son pilote se rebelle contre les policiers

26/08/2025

Un employé interpellé au portique de sécurité après le vol d’un smartphone dans son entreprise à Grand-Couronne

26/08/2025

Automobiliste mortellement percuté au Havre : une mère de famille de 21 ans placée en détention

26/08/2025

Yvelines : trois interpellations lors d’une tentative de cambriolage à Saint-Germain-en-Laye

26/08/2025

Yvelines : un trafiquant de stupéfiants condamné à 30 mois de prison ferme

25/08/2025

Disparition de Sarah Janelle dans les Yvelines : la touriste américaine retrouvée saine et sauve

25/08/2025

Incendie à Boos en Seine-Maritime : une maison détruite, six personnes relogées

25/08/2025

Mort d’un adolescent lors d’une sortie à la plage du Havre : une enquête pour homicide involontaire ouverte

25/08/2025

Grand-Couronne : un conducteur alcoolisé prend la fuite après un accident, une mère et ses deux enfants transportés à l’hôpital

25/08/2025

A Barville, dans l'Eure, un pavillon, un abri de jardin et une voiture détruits dans un violent incendie

25/08/2025

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025

Un parapentiste chute de 20 mètres et reste suspendu dans un arbre au Marais-Vernier (Eure)

24/08/2025

Un incendie endommage une habitation au Plessis-Sainte-Opportune (Eure) : les occupants relogés

24/08/2025

Disparition inquiétante d’une femme de 35 ans à Mareil-Marly (Yvelines)

24/08/2025

Un incendie de chaume maîtrisé à Bourneville-Sainte-Croix, dans l'Eure

24/08/2025

Eure : un garage abritant des voitures de collection ravagé par les flammes à Vexin-sur-Epte

24/08/2025

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Les infos les + lues

Eure : une octogénaire décède dans un face-à-face avec un poids lourd sur la RN12

24/08/2025 -

L'adolescent, victime d’un début de noyade sur la plage du Havre, est décédé à l'hôpital

19/08/2025 -

La RN12 coupée à la circulation pour environ deux heures suite à un accident ce matin dans l’Eure-et-Loir

20/08/2025 -

Saint-Aubin-d’Escroville : un feu de chaume ravage 4 hectares près du Neubourg (Eure)

23/08/2025 -

La RN12 coupée dans les deux sens après un accident à Saint-Maurice-lès-Charencey (Orne)

19/08/2025 -

Le Havre : un piéton de 27 ans percuté délibérément par une voiture, héliporté en urgence absolue vers le CHU de Rouen

23/08/2025 -

Eure : une femme tuée et une adolescente grièvement blessée dans une collision sur la RD613 à Boissy-Lamberville

21/08/2025 -

Deux adolescentes grièvement blessées à trottinette dans un accident à Port-Jérôme-sur-Seine

22/08/2025 -

Un bruit suspect alerte un riverain : la police arrête deux suspects dans un parking souterrain à Rouen

20/08/2025 -

Energie. 4 400 panneaux photovoltaïques installés sur le site du centre hospitalier d’Évreux

21/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen