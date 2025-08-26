Fumée et odeur de brûlé : incendie maîtrisé dans un immeuble de trois étages à Oissel

Les sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins - Illustration Adobe Stock
L’alerte a été donnée à 12h50 pour un feu dans un immeuble de trois étages, situé Petite Rue de Rouen à Oissel. À leur arrivée, les secours ont constaté la présence de fumée et une forte odeur de brûlé au niveau d’un appartement situé au 2ᵉ étage. Le détecteur autonome de fumée (DAF) s’était déclenché.
Pas d'évacuations
L’opération a nécessité la mobilisation de six engins et seize sapeurs-pompiers, appuyés par la police. Après une reconnaissance des lieux, les pompiers ont procédé à l’extinction du sinistre à l’aide d’une lance à incendie, puis à la ventilation de l’appartement pour dissiper la fumée.
L’intervention s’est achevée sans qu’aucune victime ne soit signalée. L’action des secours a permis de contenir le feu et n’a pas nécessité d’évacuation générale de l’immeuble.
