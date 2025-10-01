Fuite de gaz à Rouen : périmètre de sécurité et riverains confinés rue des Halettes

Les techniciens de GrDF ont procédé en fin d'après-midi à la remise en état de l'installation endommagée - Illustration
Une importante fuite de gaz s’est produite ce mercredi 1er octobre, vers 15h40, rue des Halettes à Rouen (Seine-Maritime).
Selon les sapeurs-pompiers, une canalisation de 63 mm alimentée en gaz à 4 bars a été accidentellement percée par un engin de chantier sur la voie publique. Treize pompiers et trois engins ont été mobilisés, avec l’appui de GRDF.
Selon les sapeurs-pompiers, une canalisation de 63 mm alimentée en gaz à 4 bars a été accidentellement percée par un engin de chantier sur la voie publique. Treize pompiers et trois engins ont été mobilisés, avec l’appui de GRDF.
Des habitants confinés
Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place et les habitants du secteur ont été invités à se confiner à leur domicile. Une protection hydraulique a également été installée en prévention.
L’intervention est toujours en cours en fin d’après-midi : la fuite a été stoppée par écrasement et GrDF procède aux réparations, ont indiqué à 17 heures, les sapeurs-pompiers, confirmant l'absence de victime. Un seul abonné a été privé de gaz.
L’intervention est toujours en cours en fin d’après-midi : la fuite a été stoppée par écrasement et GrDF procède aux réparations, ont indiqué à 17 heures, les sapeurs-pompiers, confirmant l'absence de victime. Un seul abonné a été privé de gaz.