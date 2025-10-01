Fuite de gaz à Rouen : périmètre de sécurité et riverains confinés rue des Halettes

Une canalisation de gaz a été endommagée par un engin de chantier, ce mercredi après-midi rue des Halettes à Rouen, entraînant la mise en place d’un périmètre de sécurité de 100 mètres. Aucun blessé n’est à déplorer.