Connectez-vous S'inscrire





Fuite de gaz à Rouen : périmètre de sécurité et riverains confinés rue des Halettes


Une canalisation de gaz a été endommagée par un engin de chantier, ce mercredi après-midi rue des Halettes à Rouen, entraînant la mise en place d’un périmètre de sécurité de 100 mètres. Aucun blessé n’est à déplorer.



Mercredi 1 Octobre 2025 - 16:41



Les techniciens de GrDF ont procédé en fin d'après-midi à la remise en état de l'installation endommagée - Illustration
Les techniciens de GrDF ont procédé en fin d'après-midi à la remise en état de l'installation endommagée - Illustration
Une importante fuite de gaz s’est produite ce mercredi 1er octobre, vers 15h40, rue des Halettes à Rouen (Seine-Maritime).

Selon les sapeurs-pompiers, une canalisation de 63 mm alimentée en gaz à 4 bars a été accidentellement percée par un engin de chantier sur la voie publique. Treize pompiers et trois engins ont été mobilisés, avec l’appui de GRDF.

Des habitants confinés

Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place et les habitants du secteur ont été invités à se confiner à leur domicile. Une protection hydraulique a également été installée en prévention.

L’intervention est toujours en cours en fin d’après-midi : la fuite a été stoppée par écrasement et GrDF procède aux réparations, ont indiqué à 17 heures, les sapeurs-pompiers, confirmant l'absence de victime. Un seul abonné a été privé de gaz. 
 





Mots clés : enquête, faits divers, fuite de gaz, police, pompiers, Rouen, Seine-Maritime



Fuite de gaz à Rouen : périmètre de sécurité et riverains confinés rue des Halettes

01/10/2025

Alerte incendie à l’institut médico-social de Bolbec : 46 personnes évacuées par précaution

01/10/2025

Un homme roué de coups et filmé devant le CHU de Rouen : ses agresseurs sont en garde à vue

01/10/2025

Accident sur le pont de Normandie : la circulation coupée vers Le Havre

30/09/2025

Seine-Maritime. Il chute avec sa moto à Bolbec : il n’a ni permis, ni casque, ni assurance

30/09/2025

Incendie dans un immeuble de quatre étages à Évreux : 13 personnes évacuées, pas de victime

30/09/2025

Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur

29/09/2025

Le corps d’un homme repêché dans la Lézarde à Harfleur, en Seine-Maritime

28/09/2025

Une passagère grièvement blessée dans un bus Nomad à Sébécourt, dans l’Eure

27/09/2025

Yvelines. Incendie sur un poste électrique de 400 000 volts à Méré : aucun impact pour les usagers

27/09/2025

Tentative de traversée vers l’Angleterre : 16 migrants secourus au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

27/09/2025

Deux hommes éjectés et grièvement blessés dans un accident près de Beaumont-le-Roger, dans l’Eure

27/09/2025

Yvelines : quatre jeunes interpellés pour une tentative d’extorsion avec arme à Rambouillet

27/09/2025

Contrôle routier à Gruchet-le-Valasse : un conducteur interpellé sans permis ni assurance

26/09/2025

Leucémies pédiatriques dans l'Eure : aucun nouveau cas à Pont-de-l’Arche et Igoville entre 2020 et 2022

26/09/2025

Yvelines : trois mineurs interpellés à Versailles après le vol par ruse d'une carte bancaire

25/09/2025

Début d’incendie maîtrisé au centre aquatique de Fécamp : 79 clients et employés évacués

25/09/2025

Victime d'un enlèvement dans l'Orne, Lucie, 12 ans, retrouvée saine et sauve en Loire-Atlantique

25/09/2025

La Ville d’Évreux reprend la main sur le festival rock après la défaillance de Normandy Rock

25/09/2025

L'auteur de tags sur un mur anti-bruit à l’entrée de Rouen interpellé en flagrant délit

25/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen