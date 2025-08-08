Fuite de gaz à Évreux : un périmètre de sécurité mis en place rue Saint-Germain

L’incident s’est produit rue Saint-Germain, à Évreux, où une fuite de gaz sur la voie publique a nécessité l’intervention des secours. Dès leur arrivée sur place, les sapeurs-pompiers ont instauré, dans le cadre de la prédure gaz renforcée, un périmètre de sécurité autour de la zone concernée. Une lance à incendie a été déployée par précaution.
Quatre personnes ont été confinées à leur domicile le temps de l’intervention. Aucun commerce du secteur n’a été directement impacté, indique le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure (Sdis 27).
Une canalisation endommagée lors de travaux
Selon les premiers éléments, la fuite serait survenue à la suite de travaux de terrassement ayant endommagé une canalisation. Les techniciens de GRDF ont rapidement procédé à l’écrasement de la conduite, mettant fin à la fuite de gaz.
L’intervention, qui a mobilisé quatorze sapeurs-pompiers, s’est achevée vers 12h45.
