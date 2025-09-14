Freulleville, dans le pays de Bray, mise sur un “apéro citoyen” pour préparer les municipales

À Freulleville (Seine-Maritime), 370 âmes, pas de commerce ni de services de proximité, mais une envie de faire bouger les choses. Samedi 20 septembre à 19 h, la salle des fêtes accueillera un « premier apéro citoyen », imaginé par une habitante, Laure Casada. Objectif : créer du lien et réfléchir collectivement à des projets pour la commune, loin des étiquettes partisanes.
« Je ne suis pas née ici. Je suis parisienne, je suis arrivée avec ma famille pour changer de vie. Mais j’aime profondément ce village. Et c’est justement parce que je l’aime que j’ai envie de m’engager pour lui. »Laure Casada
Inventer l’avenir du village
Lors de cette soirée, il ne sera pas question de programmes politiques figés ni d’étiquettes partisanes, mais de vie quotidienne, assure Laure Casada. Au menu des discussions : soins, transports, école, environnement ou encore lien intergénérationnel.
« Ce n’est pas un vote, mais une invitation à inventer ensemble l’avenir du village », souligne l’organisatrice, convaincue que la démocratie locale peut encore se vivre autour d’un verre.
Infos pratiques
Apéro citoyen – Freulleville 2026
📅 Samedi 20 septembre 2025 – 19 h
📍 Salle des fêtes de Freulleville (76510)