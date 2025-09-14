Connectez-vous S'inscrire




Freulleville, dans le pays de Bray, mise sur un “apéro citoyen” pour préparer les municipales


Le 20 septembre, habitants et habitantes sont conviés à un moment convivial pour imaginer l’avenir du village avant l’échéance électorale de 2026.



Dimanche 14 Septembre 2025 - 23:00



Freulleville, dans le pays de Bray, mise sur un “apéro citoyen” pour préparer les municipales
À Freulleville (Seine-Maritime), 370 âmes, pas de commerce ni de services de proximité, mais une envie de faire bouger les choses. Samedi 20 septembre à 19 h, la salle des fêtes accueillera un « premier apéro citoyen », imaginé par une habitante, Laure Casada. Objectif : créer du lien et réfléchir collectivement à des projets pour la commune, loin des étiquettes partisanes.

« Je ne suis pas née ici. Je suis parisienne, je suis arrivée avec ma famille pour changer de vie. Mais j’aime profondément ce village. Et c’est justement parce que je l’aime que j’ai envie de m’engager pour lui. »
Laure Casada 

Inventer l’avenir du village

Lors de cette soirée, il ne sera pas question de programmes politiques figés ni d’étiquettes partisanes, mais de vie quotidienne, assure Laure Casada. Au menu des discussions : soins, transports, école, environnement ou encore lien intergénérationnel. 
 

« Ce n’est pas un vote, mais une invitation à inventer ensemble l’avenir du village », souligne l’organisatrice, convaincue que la démocratie locale peut encore se vivre autour d’un verre.

Infos pratiques
Apéro citoyen – Freulleville 2026
📅 Samedi 20 septembre 2025 – 19 h
📍 Salle des fêtes de Freulleville (76510)





Mots clés : Freulleville, Laure Casada, municipales, pays de Caux, réunion, Seine-Maritime



Freulleville, dans le pays de Bray, mise sur un “apéro citoyen” pour préparer les municipales

14/09/2025

Travaux de nuit sur l’A154 : fermeture de la jonction depuis l’A13 à Incarville, dans l’Eure

14/09/2025

Tentative de vol par effraction au Vésinet (Yvelines) : trois jeunes mis en fuite par la victime et interpellés

14/09/2025

Seine-Maritime : au Havre, un couple condamné pour détention illégale d’un ouistiti

14/09/2025

Eure. Un enfant de 5 ans alerte les secours lors d’un départ de feu à Val-d’Hazey, près de Gaillon

14/09/2025

Yvelines. Disparition inquiétante à Chatou : la police recherche Hervé Bernard

13/09/2025

Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

13/09/2025

Yvelines : trois adolescents de 15 et 16 ans interpellés après un cambriolage au Vésinet

13/09/2025

Le Havre : le tribunal judiciaire invite le public à un faux procès pour les Journées du patrimoine

13/09/2025

Mort devant la discothèque « La Winery » à Évreux : le conducteur mis en examen pour meurtre et placé en détention

12/09/2025

Yvelines : le maire de Mantes-la-Jolie s’oppose au projet de village pour mineurs non accompagnés et lance une pétition

12/09/2025

Un bus Teor s'embrase à Canteleu, près de Rouen : les passagers sont sains et saufs

12/09/2025

Piégé par la balise GPS, un voleur de vélo électrique est géolocalisé (et interpellé) à Saint-Etienne-du-Rouvray

12/09/2025

Quatre blessés dans un face-à-face entre deux véhicules à Miserey (Eure)

12/09/2025

Une conduite de gaz arrachée à Évreux : huit habitants évacués par précaution

12/09/2025

Accident sur la D6382 : quatre blessés légers près du Havre (Seine-Maritime)

12/09/2025

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025

Politique. Bruno Retailleau invité d'Hervé Morin à la fête de la Pomme 2025 dans l'Eure

11/09/2025

Normandie : trafic ferroviaire interrompu cet après-midi sur les lignes Paris-Cherbourg et Paris-Granville

11/09/2025

Breteuil (Eure) : une soirée entre folk et jazz avec Audrey Tesson et The Monkey Tonk

11/09/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie

Rouen : poursuivi par la police, un conducteur sans permis provoque un violent accident sur les quais

08/09/2025 -

Manifestations de ce mercredi 10 septembre en Seine-Maritime : le préfet annonce des mesures de sécurité renforcées

09/09/2025 -

Un accident mortel en gare de Pont-de-l’Arche perturbe le trafic des trains sur la ligne Paris -Rouen - Le Havre

09/09/2025 -

Elle perd le contrôle de sa voiture en centre-ville d’Évreux : deux adolescents blessés

12/09/2025 -

Accident mortel sur la ligne Paris - Granville à L’Aigle : la circulation des trains a repris progressivement dans la soirée

10/09/2025 -

Mouvement "Bloquons tout" du 10 septembre : perturbations attendues sur le réseau Nomad Car en Normandie

09/09/2025 -

Seine-Maritime : collision entre un camion de pompiers et une voiture à Bolbec, deux enfants hospitalisés par précaution

08/09/2025 -

Eure : une conductrice grièvement blessée après avoir percuté un mur à Burey

08/09/2025 -

Normand’e-Santé victime d’une cyberattaque : des données d’identité de patients compromises, pas de dossiers médicaux

08/09/2025 -

Trois accidents ce lundi en Seine-Maritime : un adolescent, deux enfants et un septuagénaire blessés

09/09/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen