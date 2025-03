Fresney (Eure) : le fils du maire avoue avoir tué son père à coups de massette et enterré le corps dans un cabanon

Le mystère entourant la disparition de Didier Dessaint, maire de Fresney, dans l’Eure, a été levé. Emmanuel Dessaint, 29 ans, a avoué aux gendarmes avoir tué son père, âgé de 75 ans, en lui portant plusieurs coups de massette avant d’enterrer son corps dans un cabanon servant d'abri à des chèvres sur la propriété familiale.



Tout a commencé lundi 3 mars. Dans l'après-midi, Emmanuel Dessaint s'est présenté à la gendarmerie de Saint-André-de-l'Eure pour signaler la disparition de son père, maire de Fresney. Il a déclaré n'avoir plus de nouvelles de lui depuis le 1er mars. Didier Dessaint ne répondait plus au téléphone, « alors qu'il avait tenté de le joindre à plusieurs reprises sur son portable ». Les gendarmes ont pris l'affaire au sérieux et ont procédé à des recherches avec des chiens pisteurs et des drones, sans résultat.