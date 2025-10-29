Frais bancaires, expulsion, violence dans le sport , heures creuses ... Ce qui change le 1er novembre

Du changement dans les heures creuses, les frais bancaires post-décès, et la lutte contre les violences dans le sport. Lemois de novembre 2025 marque l’entrée en vigueur de plusieurs mesures destinées à adapter la société aux enjeux énergétiques, sociaux et éthiques.