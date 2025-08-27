Feu sur un balcon près de Rouen : une mère et ses quatre enfants transportés au CHU pour examen

Un incendie s’est déclaré ce mercredi matin sur le balcon d’un appartement, rue des Martyrs de la Résistance à Maromme (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers ont été alertés peu avant 7 heures pour un feu sur un balcon. L’incendie a pu être maîtrisé rapidement au moyen d’une lance à eau, évitant sa propagation à l’intérieur du logement.

Incommodés par la fumée À l’arrivée des secours, une mère et ses quatre enfants se trouvaient à l’intérieur de l’appartement. Légèrement incommodés par la fumée, ils ont été pris en charge par le médecin du SAMU, qui a décidé de leur transfert vers le CHU de Rouen pour un bilan médical de précaution.



L’intervention a mobilisé 19 sapeurs-pompiers et 5 engins



