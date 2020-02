Feu de voitures dans un parking souterrain à Darnétal, près de Rouen

Un incendie s’est déclaré ce vendredi après-mid, peu avant 16h30, dans un parking souterrain d’un immeuble d’habitation, rue Thiers, à Darnétal (Seine-Maritime). Une voiture était en feu quand les sapeurs-pompiers sont arrivés.



Deux autres véhicules stationnés de part et d’autre ont été endommagés par la chaleur et les flammes. Le parking d’une capacité de cent places était noir de fumées, mais, après reconnaissance des lieux, aucune victime n’est à déplorer.



Les sapeurs-pompiers dont le nombre a totalisé 26 au plus fort de l’intervention ont procédé à la ventilation du parking et des parties communes.



L’origine du départ de feu n’a pu, pour le moment, être déterminée.