Feu de remorque sur la D915 à Arques-la-Bataille, près de Dieppe : la circulation coupée dans les deux sens

Les flammes se sont propagées au second conteneur attelé au véhicule. L’intervention se poursuit avec deux lances à incendie, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les opérations de reconnaissance, balisage et extinction sont toujours en cours à cette heure. Aucune victime n’est à déplorer à ce stade, selon un bilan provisoire des secours.