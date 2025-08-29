Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

Les secours ont été appelés ce vendredi 29 août, vers 20h15, pour un feu dans des locaux artisanaux, situés rue des Écoles à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un incendie touchant des garages en bande construits en rez-de-chaussée et étage.
Vingt pompiers et sept engins ont été mobilisés sur place. Une reconnaissance a été effectuée avant la mise en œuvre d’une lance à incendie..
Huit box et plusieurs véhicules détruits
Selon le service départemental d’incendie et de secours, le feu a été stoppé avant qu’il ne gagne les habitations. Il a toutefois ravagé huit box accolés et plusieurs véhicules stationnés à l’intérieur.
L’extinction se poursuit à l’aide de deux lances à incendie.
Aucun blessé n’est à déplorer, précisent les secours. L’intervention est toujours en cours à cette heure.
