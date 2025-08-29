Connectez-vous S'inscrire

Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits


Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce vendredi soir pour un incendie dans des locaux artisanaux. Le sinistre, qui a mobilisé une vingtaine de soldats du feu, n’a pas fait de victime.



Vendredi 29 Août 2025 - 22:51



Illustration Adobe stock
Illustration Adobe stock
Les secours ont été appelés ce vendredi 29 août, vers 20h15, pour un feu dans des locaux artisanaux, situés rue des Écoles à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un incendie touchant des garages en bande construits en rez-de-chaussée et étage.

Vingt pompiers et sept engins ont été mobilisés sur place. Une reconnaissance a été effectuée avant la mise en œuvre d’une lance à incendie..
 

Huit box et plusieurs véhicules détruits

Selon le service départemental d’incendie et de secours, le feu a été stoppé avant qu’il ne gagne les habitations. Il a toutefois ravagé huit box accolés et plusieurs véhicules stationnés à l’intérieur.

L’extinction se poursuit à l’aide de deux lances à incendie.

Aucun blessé n’est à déplorer, précisent les secours. L’intervention est toujours en cours à cette heure.
 




Mots clés : enquête, faits divers, Gournay-en-Bray, incendie, pompiers, Seine-Maritime

              


