Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

Selon le service départemental d’incendie et de secours, le feu a été stoppé avant qu’il ne gagne les habitations. Il a toutefois ravagé huit box accolés et plusieurs véhicules stationnés à l’intérieur.

L’extinction se poursuit à l’aide de deux lances à incendie.

Aucun blessé n’est à déplorer, précisent les secours. L’intervention est toujours en cours à cette heure.