Feu de cheminée à Glisolles (Eure) : la maison préservée par l’action des secours

La charpente et l’isolant ont été endommagés sur environ 50 m2, mais l’habitation a pu être préservée dans sa totalité, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Un homme de 58 ans, qui avait inhalé des fumées, a été examiné sur place par les secours sans être transporté à l’hôpital. Aucune mesure de relogement n’a été prise.



L’élu de permanence s’est rendu sur les lieux, ainsi que les agents Enedis et la gendarmerie.