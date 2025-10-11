Connectez-vous S'inscrire





Feu de chambre à Néville, près de Saint-Valery-en-Caux : une famille relogée, pas de victime


Le feu est parti au niveau d'un matelas dans une chambre. Il a été circonscrit au moyen de deux lances à incendie.



Samedi 11 Octobre 2025 - 13:48


L'incendie a été circonscrit à l'aide de deux lances - Illustration
L'incendie a été circonscrit à l'aide de deux lances - Illustration
Un incendie s’est déclaré aujourd'hui samedi en fin de matinée dans un pavillon de la résidence Le Grand Trait, à Néville, près de Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime). Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre le sinistre, qui n’a fait aucune victime.

À leur arrivée, les secours ont constaté que le feu, parti d’un matelas dans une chambre à l’étage, menaçait de se propager dans ce pavillon jumelé par le garage. Treize sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés, appuyés par la gendarmerie.

Deux lances en action

L’incendie a été maîtrisé à l’aide de deux lances, l’une par l’intérieur, l’autre en protection extérieure. Les reconnaissances effectuées après l’extinction n’ont révélé aucun risque de reprise de feu. La famille de trois personnes sera relogée provisoirement chez des proches, a indiqué le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).

 




Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, Néville, pompiers, Seine-Maritime



