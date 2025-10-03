Feu d'appartement à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton : un homme intoxiqué par les fumées

Un feu s’est déclaré dans la cuisine d’un appartement situé au 3ᵉ et dernier étage d’un immeuble, rue Henri 1er Beauclerc, à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Eure). L’alerte a été donnée vers 12h40, ce jeudi 2 octobre. Selon les premiers éléments, l’origine du sinistre serait liée à une gazinière.



À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que l’incendie avait été éteint. Ils ont tout de même procédé à une reconnaissance complète du logement, ainsi qu’au déblai des éléments calcinés.