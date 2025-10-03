Connectez-vous S'inscrire





Feu d'appartement à Verneuil-d'Avre-et-d'Iton : un homme intoxiqué par les fumées


Un feu de gazinière a mobilisé les secours ce jeudi midi dans un immeuble de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Eure). Le locataire ayant inhalé des fumées a été emmené à l'hôpital pour examen.



Vendredi 3 Octobre 2025 - 09:32



Le locataire ayant inhalé des fumées a été transporté pour examen à l'hôpital local - Illustration Adobe Stock
Un feu s’est déclaré dans la cuisine d’un appartement situé au 3ᵉ et dernier étage d’un immeuble, rue Henri 1er Beauclerc, à Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Eure). L’alerte a été donnée vers 12h40, ce jeudi 2 octobre.  Selon les premiers éléments, l’origine du sinistre serait liée à une gazinière.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté que l’incendie avait été éteint. Ils ont tout de même procédé à une reconnaissance complète du logement, ainsi qu’au déblai des éléments calcinés.

Le locataire transporté à l'hôpital

Un homme d’une trentaine d’années, locataire de l’appartement, a été pris en charge après avoir inhalé des fumées. Il a été transporté, en urgence relative, au centre hospitalier de Verneuil pour examens.

La société Siloge, bailleur social de l’appartement, a pris en charge le relogement du sinistré, dont le logement est désormais inhabitable.

Quinze sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l’intervention, qui s’est achevée aux alentours de 15 heures.





