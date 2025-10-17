Feu d’appartement à Rouen : une femme en proie à des troubles psychologiques hospitalisée

Après l’extinction du feu, les pompiers ont procédé à des opérations de déblai et à la ventilation de l’immeuble - illustration Adobe stock
Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus vers 12h pour un feu d’appartement au 3e et dernier étage d’un immeuble avec combles, dans le quartier de la rue Mustel à Rouen.
À leur arrivée, la quinzaine de sapeurs-pompiers mobilisés avec quatre engins a constaté un départ de feu dans un logement. Le sinistre a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie.
À leur arrivée, la quinzaine de sapeurs-pompiers mobilisés avec quatre engins a constaté un départ de feu dans un logement. Le sinistre a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie.
Troubles psychologiques
La locataire, une femme âgée de 44 ans, en proie à des troubles psychologiques, a été prise en charge par les secours et transportée en état d’urgence relative au CHU de Rouen. Aucun autre blessé n’est à déplorer.
Police nationale, Enedis et GRDF étaient également présents sur les lieux pour sécuriser l’environnement de l’intervention. L’opération s’est achevée peu après 13h30
Police nationale, Enedis et GRDF étaient également présents sur les lieux pour sécuriser l’environnement de l’intervention. L’opération s’est achevée peu après 13h30