Feu d’appartement à Déville-lès-Rouen : un couple relogé dans sa famille

Dix-neuf sapeurs et cinq engins de lutte contre l’incendie sont mobilisés ce mardi 8 février depuis 23 h 40, à Déville-lès-Rouen, en Seine-Maritime. Ils ont été engagés pour un feu de chambre qui s’est déclaré dans un appartement situé au deuxième (et dernier) étage d’un immeuble, rue du Petit-Aulnay.



Les soldats du feu ont déployé deux lances à incendie pour venir à bout des flammes et empêcher toute propagation.



Le bilan provisoire fait état d’aucune victime. Le relogement du couple dont l’appartement est inhabitable est envisagé par sa famille.



Plus d’infos à venir