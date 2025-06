Feu d’ambulance à l’hôpital de Lillebonne, en Seine-Maritime : les urgences fermées « pour plusieurs semaines »

Le bilan communiqué par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) fait état de 15 victimes recensées :

• 9 personnes impliquées, sans blessure nécessitant de soins médicaux immédiats,

• 2 victimes en urgence relative, directement liées à l’événement,

• 4 victimes en urgence relative, mais non liées directement à l’incendie.



Toutes ont été prises en charge par les secours et orientées vers d’autres établissements si nécessaire.