Fête nationale : Pacy-sur-Eure célèbre le 14 juillet sur deux jours

À l’occasion de la Fête nationale, la municipalité de Pacy-sur-Eure propose deux jours d’animations populaires, les 13 et 14 juillet 2025. Les festivités débuteront dès le samedi soir, 13 juillet, avec un bal populaire à 20h30, suivi de la traditionnelle retraite aux flambeaux à 22h, le tout devant la mairie.





Dimanche 14 juillet : animations et feu d’artifice



Le dimanche 14 juillet, les célébrations reprendront à 11h, toujours devant la mairie, avec des animations assurées par Les Chipies et les Borsalinos. Un apéritif sera offert à 12h par la municipalité.



Le clou du spectacle aura lieu en soirée : un feu d’artifice sera tiré à 23h, depuis le parking Schneider Toshiba, situé route de Vernon.