Fécamp : victime de difficultés respiratoires lors d'une baignade, un adolescent secouru par les pompiers

La victime a été rejointe par une équipe spécialisée en sauvetage aquatique du service départemental d'incendie et de secours (Sdis). Elle a été prise en charge à bord d'une embarcation et ramenée sur la plage.



Après examen et bilan transmis au SAMU, l'adolescent a été transporté en urgence relative vers le centre hospitalier de Fécamp.



L'intervention a nécessité sept sapeurs-pompiers avec quatre engins.