Fécamp : un septuagénaire se donne la mort au moment de son expulsion

Les policiers accompagnaient comme il est d'usage un huissier de justice venu notifier son expulsion à un homme de 73 ans - Illustration
Un homme de 73 ans s’est tiré une balle dans la tête ce mardi matin, vers 8h30, à Fécamp (Seine-Maritime), alors qu’un huissier de justice accompagné de policiers venait lui signifier une procédure d’expulsion à son domicile, place de Gaulle.
Selon les premiers éléments, le septuagénaire, d’abord calme et coopératif, a ouvert sa porte avant de sortir une arme de poing et de la retourner contre lui. L'homme s'est effondré. Grièvement blessé, il a été pris en charge par les secours, dont une équipe du SMUR, puis transporté par l’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile vers le CHU de Rouen, où son décès a été constaté peu de temps après sa prise en charge.
Selon les premiers éléments, le septuagénaire, d’abord calme et coopératif, a ouvert sa porte avant de sortir une arme de poing et de la retourner contre lui. L'homme s'est effondré. Grièvement blessé, il a été pris en charge par les secours, dont une équipe du SMUR, puis transporté par l’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile vers le CHU de Rouen, où son décès a été constaté peu de temps après sa prise en charge.
Soutien psychologique
Les témoins de la scène, en particulier l'huissier et les fonctionnaires de police, ont été fortement choqués. Un dispositif d’écoute et de soutien psychologique leur a été proposé.
Une enquête a été ouverte afin de préciser la nature de cette expulsion et les circonstances du drame.
Une enquête a été ouverte afin de préciser la nature de cette expulsion et les circonstances du drame.