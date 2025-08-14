Connectez-vous S'inscrire

Fécamp. Une jeune femme affirme que sa fille et son conjoint sont en train de se noyer : tout était faux


Fausse alerte à Fécamp (Seine-Maritime). Une femme a mobilisé d'importants moyens de secours, cette nuit de mercredi à jeudi, après avoir signalé que son compagnon et leur fille, tombés à l'eau, étaient en train de se noyer. Elle avait tout inventé.



Jeudi 14 Août 2025 - 11:28



Les recherches ont permis d'écarter toute supposition de noyade - illustration Adobe Stock
Il est 3h45 lorsque le standard du 17 reçoit un appel : une femme affirme que son conjoint et leur fille de 8 ans viennent de tomber dans l’eau, chaussée Edouard-Levasseur, près du port de plaisance, et sont en train de se noyer. Immédiatement, un équipage de police-secours, douze sapeurs-pompiers – dont quatre plongeurs et sauveteurs aquatiques – ainsi qu’un canot de sauvetage et une équipe du SMUR sont dépêchés sur les lieux.

Aucun noyé, mais des propos incohérents

Sur place, les secours ne trouvent personne à l’eau. Interrogée, la jeune femme de 28 ans tient des propos incohérents, évoquant désormais deux autres personnes en difficulté. Connue des services de police, elle est rapidement identifiée, ce qui permet aux enquêteurs de joindre son conjoint : celui-ci confirme que sa fille se trouve bien à ses côtés, saine et sauve.

Après vérifications, aucun danger n’est constaté. La femme a été laissée libre, dans l’attente d’une décision du parquet. Elle pourrait être poursuivie pour divulgation de fausses informations, un délit passible de sanctions pénales.





Mots clés : enquête, faits divers, Fécamp, noyade, police, Seine-Maritime

              


