Faux policiers et faux agent des eaux : un couple de Dieppe victime d’un vol par ruse

Les faux policiers se sont emparés notamment de bijoux en or - Illustration AdobeStock
Les faits se sont déroulés ce mardi 16 septembre, vers 10 heures, à Dieppe (Seine-Maritime). Un homme se présente au domicile d’un couple de septuagénaires en se faisant passer pour un agent des eaux. Il prétexte un problème de « bactérie dans le réseau » et demande à vérifier l’installation.
Bijoux en or et téléphones portables disparus
Dix minutes plus tard, deux complices vêtus d’uniformes bleu-marron et portant un gilet jaune marqué « police » arrivent à leur tour. Ils exhibent une fausse carte professionnelle de police et expliquent vouloir relever des empreintes.
Profitant de la confiance du couple, dont l'homme est âgé de 77 ans, ils fouillent la maison et font main basse discrètement sur plusieurs bijoux en or ainsi que deux téléphones portables, dissimulés dans un petit sac en papier kraft, avant de prendre la fuite.
Après avoir découvert le pot aux roses, les victimes ont alerté les services de police. Des recherches pour retrouver les auteurs ont été menées dans le secteur, sans résultat. Une enquête a été ouverte pour vol par fausse qualité.
Les conseils de la police
« En cas de doute, demandez systématiquement une pièce d’identité officielle et composez le 17 avant de laisser entrer tout inconnu quel que soit le motif invoqué », rappelle la directioninterdépartementale de la police nationale (DIPN) de Seine-Maritime.
Les forces de l’ordre invitent également les proches de personnes âgées à les sensibiliser à ce type de vol par ruse, qui cible particulièrement les seniors.
