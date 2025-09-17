Faux policiers et faux agent des eaux : un couple de Dieppe victime d’un vol par ruse

Un couple de retraités dieppois a été la cible, mardi 16 septembre au matin, d’un vol particulièrement organisé. Trois individus se faisant passer pour un agent des eaux puis pour des policiers ont dérobé bijoux et téléphones avant de disparaître.