Fauché par une voiture, un piéton est projeté sur 20 m par dessus une clôture près du Havre

Un piéton a été très grièvement blessé dans un accident de la circulation qui s’est produit dimanche 3 octobre vers 8 heures du matin à Octeville-sur-Mer, près du Havre.



La victime, un havrais de 50 ans, a été percuté violemment par une Golf Volkswagen qui circulait route de la Chesnaie.



Le véhicule arrivait de la D6382 et allait vers Fontaine-la-Mallet quand, pour une raison ignorée, il a quitté la route, est monté sur le trottoir à la sortie d’un rond-point et a fauché un piéton. Ce dernier a été projeté à une vingtaine de mètres et a passé par dessus la clôture de la société de transport Lia.



La Golf a, quant à elle, arraché la clôture et s’est immobilisée à l’intérieur du site.