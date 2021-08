Face-à-face entre deux voitures en Seine-Maritime : deux blessés graves et quatre légers

Six personnes ont été blessées, dont deux grièvement, lors d'un accident de la route qui a impliqué deux véhicules, ce vendredi matin à en Seine-Maritime.



La collision s'est produite, vers 9h30, sur la route départementale 929 au lieudit la Couture, à Haudricourt. Selon les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur les lieux, il s'agissait un "face-à-face à forte cinétique". Les secours ont dénombré sept victimes dont quatre blessées légèrement et deux dans un état grave qui ont été évacués par l'hélicoptère Viking76 du SAMU de Seine-Maritime.



La route départementale a été coupée à la circulation le temps de l'intervention qui a mobilisé 21 sapeurs-pompiers et 8 véhicules de secours.