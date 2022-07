Face-à-face entre deux voitures à Bosc-le-Hard : quatre blessés, dont deux graves, sont à déplorer

Les secours, dont une équipe spécialisée en désincarcération, sont actuellement sur place. Vingt-neuf sapeurs-pompiers et neuf véhicules de secours routiers sont engagés, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



Le bilan définitif communiqué a 14 heures par les secours fait état de deux blessés en urgence absolue et deux blessés légers. Les blessés graves seront héliportées par Dragon 76 vers le CHU de Rouen et les deux blessés légers par les sapeurs-pompiers vers le CHU également.





