FLASH INFO - Le Havre : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un jeune homme de 19 ans

L’inquiétude grandit au sein de son entourage. Une enquête est en cours afin de le localiser au plus vite.
#AppelATémoins | Les👮👮♀️#LeHavre recherchent activement Raphaël, disparu depuis le 30 janvier.— Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 12, 2026
Si vous pensez l’avoir vu ou si vous disposez d’un élément utile, même minime, merci de contacter les enquêteurs.
Votre partage peut faire la différence.
Merci pour votre mobilisation. pic.twitter.com/4GAOiPSbYD
Un signe distinctif pourrait faciliter son identification : une cicatrice sur un genou, s’étendant jusqu’au milieu du tibia.
Toute personne pensant l’avoir aperçu ou disposant d’une information, même partielle, est invitée à contacter sans délai l’hôtel de police du Havre au 02 32 74 37 00.