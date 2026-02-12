FLASH INFO - Le Havre : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un jeune homme de 19 ans

Ses proches sont sans nouvelles de lui depuis le 30 janvier dernier. La police du Havre lance un appel à témoin pour retrouver Raphaël, en raison de sa disparition jugée inquiténante.



Les policiers du Havre lancent un appel à témoins après la disparition de Raphaël Castro, 19 ans. Le jeune homme n’a plus donné signe de vie depuis le 30 janvier 2026.



L’inquiétude grandit au sein de son entourage. Une enquête est en cours afin de le localiser au plus vite.

#AppelATémoins | Les👮👮‍♀️#LeHavre recherchent activement Raphaël, disparu depuis le 30 janvier.

Si vous pensez l’avoir vu ou si vous disposez d’un élément utile, même minime, merci de contacter les enquêteurs.

Votre partage peut faire la différence.

Merci pour votre mobilisation. pic.twitter.com/4GAOiPSbYD — Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 12, 2026

Raphaël Castro mesure 1,72 m. De corpulence athlétique, il est métis, avec des cheveux courts frisés noirs et des yeux marron. Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition est inconnue.



Un signe distinctif pourrait faciliter son identification : une cicatrice sur un genou, s’étendant jusqu’au milieu du tibia.



Toute personne pensant l’avoir aperçu ou disposant d’une information, même partielle, est invitée à contacter sans délai l’hôtel de police du Havre au 02 32 74 37 00.

EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter