FLASH INFO. Collision entre un bus et une auto-école à Eu, en Seine-Maritime : deux blessées, cinq passagers indemnes


Un bus et un véhicule d’auto-école sont entrés en collision ce vendredi après-midi sur la route de Mers, à Eu. L’accident, qui a fait deux blessés, a mobilisé les sapeurs-pompiers, le SMUR et la gendarmerie).



Vendredi 16 Janvier 2026 - 16:44


Les sapeurs-pompiers ont dû faire usage de leur matériel de désincarcération pour secourir la conductrice et la passagère de l'auto-école - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 14h26, Eu (Seine-Maritime) sur les lieux d'un accident de la circulation impliquant un bus de la société L’Oiseau bleu (ligne 502 Mers–Eu) et un véhicule léger d’auto-école. À leur arrivée, sept personnes sont impliquées, dont deux piégées à bord du véhicule.

Les secours engagent alors une opération de césarisation pour extraire la conductrice de 22 ans et sa monitrice de 53 ans. Toutes deux, blessées légèrement, ont été transportées au centre hospitalier de Dieppe.

Cinq passagers indemnes dans le bus

Les cinq usagers présents dans le bus sont indemnes. Ils ont pu être transférés dans un autre véhicule pour poursuivre leur trajet. Le véhicule d’auto-école est quant à lui hors service, ce qui pourrait avoir un impact temporairement sur l’activité de la société..

L’intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers et cinq engins, avec l’appui du Smur, des services de voirie, de la gendarmerie et de la police municipale. Les équipes ont procédé aux reconnaissances et à la sécurisation de la zone.





Mots clés : accident, auto-école, bus, enquête, Eu, faits divers, gendarmerie, pompiers, Seine-Maritime




16/01/2026

