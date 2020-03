Évreux : une policière frappée au visage par un homme alcoolisé dans un foyer pour sans-abri

L’agresseur refuse de se laisser interpeller et de souffler dans l’éthylomètre. Il se débat au moment où les forces de l’ordre tentent de le neutraliser pour le menotter et l’emmener à l’hôtel de police.



Placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et outrages, le mis en cause, âgé de 25 ans, a continué à insulter les policiers depuis sa geôle.



Coutumier de ce genre de faits, le 14 mars dernier, sous l’empire de l’alcool, il avait déjà été interpellé pour des violences dans ce même foyer.