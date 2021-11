Evreux : une jeune femme alcoolisée en garde à vue pour rébellion, outrage et violences volontaires

Maîtrisée, la mise en cause, originaire de Buis-sur-Damville, a été interpellée et conduite à l'hôtel de police pour être placée en garde à vue. Le policier blessé aux jambes s'est vu délivrer un certificat avec un jour d'incapacité temporaire de travail et a déposé une plainte.



La jeune femme a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et outrage.