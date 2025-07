Évreux : une éducatrice menacée au cutter et insultée par un adolescent dans un foyer de l’enfance

L’incident a éclaté à la suite d’une dispute entre le jeune mis en cause et un autre pensionnaire, au sujet d’un manteau. Alors qu’elle tentait de s’interposer, l’éducatrice a été violemment insultée et menacée par le jeune garçon, armé d’un cutter. Il aurait proféré à son encontre des menaces explicites, affirmant vouloir « la planter ».



Dans un accès de violence, l’adolescent a également vidé le contenu de deux extincteurs à l’intérieur de l’établissement.