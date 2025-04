Evreux : un incendie détruit un cabanon et endommage une maison, une famille relogée

Les causes de l'incendie qui a ravagé un cabanon et endommagé la toiture de l'habitation accolée restent pour l’heure inconnues. Ce qui est certain, c’est que le feu s’est déclaré ce mardi 22 avril, vers 10h15, dans une propriété située rue de Colmar à Évreux (Eure).



À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le cabanon était totalement embrasé. Les flammes s’étaient déjà propagées à la toiture de l’habitation attenante.



L’intervention des secours a été compliquée par la présence de deux bouteilles de gaz dans le brasier, qu’il a fallu refroidir en urgence pour prévenir tout risque d’explosion.