Evreux : un homme brûlé aux bras dans l’incendie de son appartement au 12e étage


Un incendie s’est déclaré dans un logement du quartier de La Madeleine, à Évreux (Eure). Les pompiers sont intervenus pour maîtriser les flammes qui ont démarré dans la cuisine, au cours de la nuit.



Vendredi 15 Août 2025 - 10:03



D'après les secours, le feu est parti au niveau d'ailiments laissés sur le gaz - Illustration Pixabay
Peu avant 3 heures ce vendredi 15 août, les sapeurs-pompiers ont été dépêchés rue de Rugby, au 12e étage d’un immeuble, où un départ de feu touchait la cuisine. L’incendie a été rapidement circonscrit à l’aide d’une lance sur colonne sèche, évitant sa propagation.

La victime transportée à l’hôpital

Le locataire, un homme de 44 ans, a été brûlé aux bras et pris en charge en urgence relative avant d’être transporté au centre hospitalier d’Évreux. Selon les constatations des secours, des aliments oubliés sur la plaque de cuisson seraient à l’origine du sinistre.

Dix-huit sapeurs-pompiers ont été mobilisés jusqu'à environ 4h30, ce matin.

 




