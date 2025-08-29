Connectez-vous S'inscrire

Évreux : un dealer interpellé par la BAC lors d'une transaction de résine de cannabis à Nétreville


Un jeune homme de 21 ans a été surpris par les policiers, jeudi après-midi, dans le quartier de Nétreville, en train de vendre de la résine de cannabis. Il sera jugé en mars prochain.



Vendredi 29 Août 2025 - 17:26



Les policiers ont obersé discrètement la transaction avant de procéder à l'interpellation du dealer - Illustration Adobe Stock
Jeudi 28 août, vers 16 heures, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) d’Évreux a surpris une transaction de stupéfiants sur la place de Suffren, dans le quartier de Nétreville. Après avoir observé l’échange entre le revendeur et son client, les policiers sont intervenus et ont interpellé le vendeur, un Ébroïcien âgé de 21 ans, déjà connu de leurs services.

13 pochons de cannabis sur lui

Lors de la fouille, les policiers ont découvert treize pochons de résine de cannabis, soit 22 grammes, ainsi qu’une somme de 160 € en petites coupures. Le tout a été saisi pour les besoins de l'enquête. Le suspect a reconnu se livrer à un trafic. Placé en garde à vue, il a été entendu par les enquêteurs. La perquisition menée à son domicile n’a rien donné. À l’issue de la procédure, le jeune homme a été remis en liberté.

Il devra répondre de ses actes le 27 mars 2026 devant le tribunal d’Évreux, dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).




