Evreux : un contrôleur bousculé et frappé par un voyageur lors de la verbalisation d'un fraudeur

L'auteur des violences a été interpellé par un équipage de police secours et placé en garde à vue. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu avoir bousculé l'agent d'exploitation mais a réfuté l'avoir frappé au visage. Selon lui, c'est le contrôleur qui l'aurait repoussé au moment où il est intervenu pour s'opposer à la verbalisation du fraudeur, une de ses connaissances.



La victime a fourni un certificat médical mentionnant cinq jours d'interruption totale de travail.



Le mis en cause a été laissé libre et sera reconvoqué dès que les policiers auront entendu les témoins de la scène.