Évreux : un conducteur sans permis interpellé et sous le coup d’une obligation de quitter la France


Un automobiliste de 25 ans, contrôlé jeudi après-midi rue Victor-Hugo à Évreux, conduisait malgré l’annulation de son permis. En situation irrégulière, il a été placé en garde à vue avant de se voir notifier une obligation de quitter le territoire français.



Vendredi 29 Août 2025 - 18:48



L'automobiliste en infraction a été intercepté par une patrouille de police secours - Illustration Adobe Stock
L'automobiliste en infraction a été intercepté par une patrouille de police secours - Illustration Adobe Stock
Jeudi 28 août vers 16h30, une patrouille de police secours du commissariat d’Évreux (Eure) a procédé au contrôle d’une Citroën C4 circulant rue Victor-Hugo.

Lors de la vérification des papiers du véhicule et de son conducteur, les policiers ont découvert que l’automobiliste, âgé de 25 ans, conduisait malgré l’annulation de son permis de conduire. L’homme, de nationalité ivoirienne et déclarant être sans domicile fixe, se trouvait en outre en situation irrégulière sur le territoire français.

30 jours pour quitter la France

Interpellé, le conducteur a été placé en garde à vue pour conduite sans permis. Parallèlement, la préfecture lui a notifié une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dans un délai de trente jours. À l’issue de sa garde à vue, il a été laissé libre.
 




