Évreux : un automobiliste en situation irrégulière interpellé après des violences sur des policiers

En milieu de matinée, rue du Fer à Cheval, une patrouille de police secours remarque une Renault Clio circulant à une vitesse excessive. Le véhicule présente un feu arrière défectueux et ne signale pas ses changements de direction. Les policiers décident de l’intercepter pour un contrôle routier.
Interpellation mouvementée
Le contrôle révèle plusieurs infractions : l’homme conduit malgré une suspension de son permis, sa voiture n’est pas assurée et elle fait l'objet d'une fiche d'immobilisation. Lors de son interpellation, l'automobiliste se rebelle et exerce des violences sur les policiers, qui parviennent à le maîtriser en utilisant un pistolet à impulsion électrique en mode contact.
Placé en garde à vue, le quadragénaire, de nationalité algérienne, a finalement été laissé libre. Il devra comparaître en mars 2026 devant le tribunal judiciaire d’Évreux.
Les deux policiers malmenés ont dépôsé plainte pour violences volontaires sur personne dépositiaire de l'autorité publique.
