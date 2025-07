Évreux : un appartement endommagé par le feu : deux adultes et deux enfants de 5 et 7 ans relogés

Un incendie a endommagé sérieusement un appartement situé dans un immeuble de quatre étages au 121 rue Artistide-Briand à Évreux (Eure). Le feu s’est déclaré mardi en début de soirée dans une chambre d’un logement au premier étage et occupé par deux adultes et deux enfants de 5 et 7 ans.