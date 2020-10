Évreux : trois adolescents interpellés après le vol avec violences d’un vélo électrique

Dimanche 4 octobre, vers 22 heures, un homme de 21 ans a été victime du vol avec violences de son vélo électrique à Évreux (Eure).



La victime se trouvait place de la République quand quatre inconnus se sont approchés et l’ont menacée pour la contraindre à donner son vélo. Le jeune homme ne s’est pas laissé faire. Les agresseurs l’ont alors bousculé et l’un d’eux a réussi à s’emparer du deux-roues et à prendre la fuite.