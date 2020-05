Evreux : les abords du palais de justice bouclés par la police à cause d'un sac suspect

Le secteur du palais de justice d'Evreux (Eure) a été bouclé par les forces de l'ordre samedi entre 11h30 et 14 heures. A l'origine de cette mesure de sécurité, la découverte abandonné dans un bac à fleurs près de l'entrée du tribunal de Grande instance, rue Joséphine, s'un sac de sport suspect.



Par précaution donc, le magistrat du parquet de permanence ce week-end a été évacué, les bus de Transurbain détournés et les rues Joséphine, de Verdun et du Président Huet fermées à toute circulation.



Comme le prévoit les dispositions du plan Vigipirate, la police a sollicité l'intervention du service de déminage de la sécurité civile de Versailles (Yvelines). Les démineurs ont d'abord prudemment examiné le sac avant de le faire exploser au moyen d'une faible charge pyrotechnique. Le bagage ne contenait rien de dangereux, si ce n'est d'inoffensives couches-culottes...