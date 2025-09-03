Évreux : l’hôtel Formule 1 évacué après un dégagement suspect de vapeur

Plus de peur que de mal ce mercredi matin à Évreux. Vers 5 h 45, un dégagement suspect de vapeur a été observé au niveau de la chaufferie de l’hôtel Formule 1, situé en périphérie de la ville.



Par précaution, le responsable de l’établissement n’a pas attendu l’arrivée des secours pour réagir : il a immédiatement demandé aux quelque cinquante clients de quitter leurs chambres et de se rassembler à l’extérieur.