Évreux : interpellés après avoir agressé un jeune pour lui voler son téléphone portable

Deux hommes dont le signalement avait précisément été fourni par la victime d’un vol de son téléphone portable une demi-heure plus tôt, rue des Déportés, dans le quartier de Nétreville. Les agresseurs ont bousculé le jeune homme et lui ont arraché des mains son IPhone 13, avant de prendre la fuite.



A la vue des policiers, l’un des suspects a réussi à s’enfuir en courant, mais le second a été interpellé non sans difficulté car il s’est rebellé. Ce dernier, âgé de 18 ans, originaire de Saint-Pierre-des-Fleurs a été placé en garde à vue.