Evreux : il se rebelle et tente de mordre un policier, après un différend avec son père

Compte tenu de son état, il a été placé en cellule de dégrisement pour quelques heures. Lors de son audition, il a reconnu avoir eu un comportement violent, selon lui sous l'effet de l'alcool et parce qu'il était en rupture de médicaments.



Le mis en cause est connu défavorablement des services de police et de la justice, pour avoir été condamné à une lourde peine dans une affaire de meurtre en 2009 (un quinquagénaire avait été tué à coups de couteau) et des affaires de stupéfiants.



Examiné pendant sa garde à vue par un médecin, la décision a été prise de le conduire à l'hôpital à Navarre, un établissement spécialisé en santé mentale, à Evreux.