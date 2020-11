Évreux : deux voleurs de jeux vidéos arrêtés par les agents de sécurité de la grande surface

Deux adolescents âgés de 15 et 16 ans devront se présenter devant le juge des enfants d’Évreux (Eure) le 21 janvier 2021. Ils ont été interpellés hier, lundi, en début d’après-midi, à la sortie de l’hypermarché Carrefour, sur la zone commerciale du Grand Évreux, après un vol à l’étalage.



Les deux jeunes ont été interceptés par des agents de sécurité de la grande surface en possession de plusieurs jeux vidéos, dérobés dans les rayons.



La marchandise a été récupérée et les voleurs - l’un (le plus jeune) est d’Évreux, l’autre d’Ivry-la-Bataille - ont été remis aux services de police. Ils ont été remis en liberté à l’issue de leur garde à vue.