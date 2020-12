Evreux : deux jeunes gens sont décédés et deux autres sont dans un état grave, victimes d'un accident de la route

A leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers dénombrent six victimes, le conducteur et cinq passagers. Tous des jeunes âgés entre 18 et 20 ans et domiciliés à Évreux. Deux d’entre eux, à savoir les passagers avant et arrière de la voiture, ne survivront pas à leurs graves blessures. Leur décès est déclaré par le médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).



Deux autres victimes, blessées grièvement sont dénombrés : une femme et un homme âgés de 20 ans. Ce dernier, conducteur de la Peugeot, doit être désincarcéré. Ils sont transportés médicalisés au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, en urgence absolue.



Les sapeurs-pompiers prennent également pris en charge deux autres blessés, deux hommes de 19 ans qui sont admis, en urgence relative, à l’hôpital d’Évreux. Fortement choquée, une femme de 57 ans, témoin du drame, est hospitalisée également.