Évreux : deux jeunes filles en fugue avaient élu domicile dans une voiture volée

Mercredi 3 novembre, vers 19 heures, un équipage de la brigade anticriminalité, de passage rue Lépouzé, dans le centre-ville d’Évreux, a remarqué quatre jeunes à bord d’une Renault Twingo en stationnement. Rapidement, les policiers ont constaté que le véhicule en question avait été déclaré volé dans la nuit du 26 au 27 octobre à Évreux.



Les quatre occupants, deux garçons de 14 et 17 ans et deux filles de 13 et 16 ans, ont été interpellés pour recel de vol et placés en garde à vue.