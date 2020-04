Évreux : accusé de viol, il est blanchi mais écope d’une obligation de quitter le territoire

Samedi, en début d’après-midi, un homme se présente au commissariat de police d’Évreux (Eure). Il déclare avoir eu des relations sexuelles consenties avec une femme. Où est le problème ?



Un peu plus tôt dans la matinée, une femme était venue à l’hôtel de police pour déposer plainte, accusant un individu de l’avoir violée.



L’homme, âgé de 52 ans, est alors placé en garde à vue. Il est longuement entendu par les enquêteurs qui tentent de tirer l’affaire au clair à partir des déclarations recueillies auprès de la supposée victime et du mis en cause. Finalement, sur la base des éléments transmis par la police, le magistrat du parquet d’Évreux tranche en classant sans suite l’affaire de viol.



En revanche, le quinquagénaire, de nationalité roumaine, étant en situation irrégulière sur le sol français, s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire (OQTF).