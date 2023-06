Évreux. Deux femmes et un bébé renversés par une voiture sur un passage protégé

Dans le choc, les deux femmes de 54 et 23 ans, ainsi que bébé âgé de dix mois, ont été légèrement blessés. Les victimes ont été transportées, en urgence relative, aux urgences de l’hôpital d’Évreux après examen par les deux équipes du SMUR appelées sur les lieux.



La conductrice du véhicule et les deux enfants de 7 et 10 ans qui l’accompagnaient n’ont pas été blessés.



Ce sont les sapeurs-pompiers d’Évreux, Caugé et Saint-André-de-l’Eure qui ont été dépêchés sur le lieu de l’accident.