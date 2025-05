Eure : une voiture termine sa course dans la végétation, trois blessés graves à Normanville

Pas moins de 18 sapeurs-pompiers et trois équipes du SMUR (structure mobile d’urgence et de réanimation) venues d’Évreux et d’Elbeuf ont été mobilisés pour porter secours aux victimes. Les blessés graves ont été transportés, médicalisés, vers l’hôpital d’Évreux et le CHU Charles-Nicolle de Rouen.



Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette sortie de route